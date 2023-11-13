13 ноября, 08:43
Международная выставка Dubai Airshow

Мантуров и Чемезов осмотрели павильон РФ на авиасалоне Dubai Airshow

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Ростеха Сергей Чемезов на открытии выставки Dubai Airshow 2023
© Георгий Султанов/ ТАСС

Российская делегация ознакомилась со стендами Ростеха, Рособоронэкспорта, "Алмаз-Антея" и Объединенной авиастроительной корпорации, а также посетила уличную экспозицию

ДУБАЙ, 13 ноября./ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Ростеха Сергей Чемезов осмотрели экспозицию РФ на международном авиасалоне Dubai Airshow.

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Российская делегация, которую возглавляет Мантуров, ознакомилась со стендами Ростеха, Рособоронэкспорта, "Алмаз-Антея" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), а также посетила уличную экспозицию.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В 2023 году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияЧемезов, Сергей ВикторовичМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
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