Россия и Южная Осетия 17 ноября рассмотрят инвестпрограмму на 2024 год

Заседание российско-югоосетинской межправкомиссии пройдет в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Заседание российско-югоосетинской межправкомиссии состоится 17 ноября в Цхинвале, стороны рассмотрят инвестпрограмму на 2024 год и реализацию госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба правительства закавказской республики.

"17 ноября в Цхинвале состоится 22-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. Стороны предварительно провели работу по анализу реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2023-2025 годы, обобщили информацию по актуальным вопросам инвестпрограммы 2024 года, сформировали повестку заседания предстоящего МПК", - сказали в пресс-службе.

В повестку также вошли вопросы предоставления в 2023 году финансовой помощи Российской Федерацией Республике Южная Осетия в целях ее социально-экономического развития, в том числе на реализацию соглашений, заключенных в рамках развития договора о союзничестве и интеграции, государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы", плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения республики, а также реализацию предыдущих инвестпрограмм и таможенного взаимодействия двух стран.

Предыдущее 21-е заседание российско-югоосетинской межправительственной комиссии состоялось 8 февраля Москве. Сопредседателем российской части комиссии является вице-премьер РФ Александр Новак, югоосетинской - председатель правительства республики Константин Джуссоев.