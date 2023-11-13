СП Nissan и Dongfeng Motor начало продажу в КНР своего первого электрического кроссовера

Автомобиль будет представлен под брендом Venucia, передает "Ицай глобал"

ШАНХАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Японская компания Nissan совместно со своим китайским партнером Dongfeng Motor представила свой первый электрический кроссовер, продажи которого на местном рынке начались 12 ноября. Об этом сообщает шанхайский деловой ресурс "Ицай глобал".

На китайском рынке он будет продаваться под брендом Venucia, который принадлежит совместному предприятию Nissan - Dongfeng Motor. Пятиместный спортивный кроссовер Venucia VX6 поступил в продажу по цене от 141,9 тыс. юаней ($19,9 тыс.).

В материале указывается, что этот кроссовер на местном рынке получил преимущества в цене по сравнению с конкурирующими моделями от остальных совместных предприятий. Продажи электромобилей от совместного предприятия оказались не такими высокими, как от местных исключительно китайских стартапов из-за высоких цен на них.

"Только достигнув более высоких продаж мы сможем завоевать позиции на крупном рынке, ощутить свое присутствие на нем и получить право голоса на рынке", - приводит "Ицай глобал" мнение инсайдера в компании Venucia, который прокомментировал ценовую стратегию бренда.

В этом году на рынке электромобилей в Китае развернулась ценовая война, которая проходила несколькими волнами. Участие в ней принимало более 10 брендов, которые боролись за свои доли на рынке.