Песков: украинский след в подрыве "Северных потоков" проявляется все чаще

Это нельзя замалчивать и "заматывать" при расследовании, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расследователи диверсии на "Северных потоках" должны обратить внимание на "украинский след" в этом теракте, который проявляется все чаще, и стремиться опубличить имена всех виновников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинские следы этой диверсии, террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. Это действительно так", - отметил он, комментируя публикацию The Washington Post о причастности полковника ВСУ Романа Червинского к диверсии на "Северных потоках".

Песков добавил, что в Кремле внимательно изучают все эти данные. "Но в любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не "заматывать" эту тему, а стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования, назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, заказывал - все эти имена должны быть названы", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также обратил внимание на содержавшееся в этой статье утверждение о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных.

"Это, конечно, весьма тревожный знак должен быть, причем не только для нас, но и для стран коллективного Запада. Потому что если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание", - резюмировал пресс-секретарь российского лидера.