Российские авиакомпании в 2024 году ожидают поставку 22 самолетов SJ-100

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь уточнил, что это связано с тем, что "программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировали"

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Поставка 22 полностью импортозамещенных самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, журналистам сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"У нас по программе 2 самолета должно было быть передано в этом году и 20 в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года", - рассказал он. Слюсарь уточнил, что это связано с тем, что "программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировали". "Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", - сказал он.

Глава ОАК отметил, что изначально сертификацию рассчитывали получить до конца 2023 года, "но, к сожалению, это перешло на следующий год". Он подчеркнул, что двигатель ПД-8 совершенно новый и программа его испытаний требует усилий. "Он сейчас интенсивно летает на летающей лаборатории на самолете Ил-76 в ЛИИ им. Громова. В принципе, показывает те характеристики, которые нам изначально были нужны. Мы надеемся, что они в сжатые сроки получат сертификат типа и мы приступим к испытаниям двигателя уже в составе самолета", - рассказал он.

Слюсарь добавил, что сейчас ОАК совместно с перевозчиками рассматривают вариант предварительной эксплуатации в составе смешанных экипажей для того, чтобы можно было начинать знакомиться с самолетом, тренироваться и обучаться летать на нем, проверять инфраструктуру и так далее. "Самолет значительно поменялся. Иностранное лицо и российское - это по большому счету два разных проекта, поэтому авиакомпаниям тоже требуется время, чтобы подготовить самолет к эксплуатации. На эту программу мы с "Аэрофлотом" и будем заходить", - пояснил Слюсарь.

Глава ОАК подчеркнул, что конвейер завода в Комсомольске-на-Амуре, где производятся SJ100, сейчас работает чуть в менее интенсивном режиме. "Мы немножко сбавили темп, там делали до сорока самолетов, сейчас будем делать около 20. Но новые самолеты мы производим, получаем российские комплектующие, устанавливаем на самолеты и будем передавать заказчику в 2024 году", - сказал он. Глава ОАК добавил, что первым эксплуатантом будет авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот".

О самолете

Как сообщила 29 августа пресс-служба Минпромторга РФ, опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против РФ западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.