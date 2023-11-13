На выставке Dubai Airshow покажут проект коммерческого модуля РОС

В Роскосмосе рассказали, что НПК "Системы прецизионного приборостроения" также покажет макет новой лазерной станции комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. РКК "Энергия" презентует проект коммерческого модуля Российской орбитальной станции (РОС) в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

"Помимо уже представленных публике образцов предприятия на этот раз покажут ряд новых разработок. Так, РКК "Энергия" презентует посетителям выставки проект коммерческого модуля Российской орбитальной станции. НПО им. Лавочкина впервые продемонстрирует зарубежным участникам и гостям шоу макет космического аппарата "Луна-26", НПО "Энергомаш" - макеты жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, РД-191, РД-181 и РД-180", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также рассказали, что АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" покажет на Dubai Airshow макет новой лазерной станции комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС. "В программе делового блока работы оператора на полях салона запланирован ряд двусторонних встреч, а также переговоры с партнерами и потенциальными заказчиками", - подчеркнули в Роскосмосе.

Выставка проходит в Дубае с 13 по 17 ноября.