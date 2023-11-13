В работе приложения Сбера произошел сбой

Пользователи не могли совершить денежные переводы

МОСКВА. 13 ноября. /ТАСС/. В работе мобильного приложения Сбера произошел сбой. Пользователи не могли совершить денежные переводы. Об этом ТАСС сообщили клиенты кредитной организации.

"Сервис временно не доступен. Попробуйте повторить операции через пять минут", - следовало из сообщения в мобильном приложении при попытке совершить денежный перевод другому клиенту банка.

Согласно данным сервисов, фиксирующих сбои в работе различных ресурсов, клиенты Сбербанка также сообщали о затруднениях в работе некоторых сервисов "Сбербанк онлайн".

Позже стало известно о восстановлении работы приложения.

"Все сервисы Сбербанк онлайн работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

В новость внесены изменения (13:33 мск) - добавляется информация о возобновлении работы приложения