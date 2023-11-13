В Госдуму внесли законопроект о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках", внесен в Госдуму.

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления деятельности в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Также "в целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде субъектов Российской Федерации суррогатной алкогольной продукцией "Мистер сидр", предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов, производство пивных напитков из закупленного пива, использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

"В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов", - указывают авторы документа.

Специфика регионов в сфере продажи алкоголя

По оценке авторов документа, в сфере розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках" существуют региональная специфика. "Так, например, в Москве из 2 200 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области - из 167 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, имеют лицензии 17, в Республике Башкортостан из 1 198 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, лицензируемым видом деятельности занимаются 296 объектов", - говорится в пояснительной записке.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых - глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Текст законопроекта размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

В новость была внесена правка (13:39 мск) - передается в новой редакции.