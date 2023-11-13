13 ноября, 10:09

Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Минск через Самару

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, весь маршрут будет выполняться на одном воздушном судне без замены самолета в пункте промежуточной остановки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings приступила к выполнению рейсов из Екатеринбурга в Минск с промежуточной остановкой в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Теперь улететь в Минск можно три раза в неделю. К прямым рейсам авиакомпании "Белавиа" по понедельникам и пятницам добавились рейсы по субботам, которые выполняет авиакомпания RedWings с промежуточной остановкой в Самаре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что весь маршрут - от Екатеринбурга до Самары и далее от Самары до Минска - выполняется авиакомпаний RedWings на одном воздушном судне без замены самолета в пункте промежуточной остановки. Это обеспечивает полную гарантию сохранения стыковки даже при задержке вылета рейса из Екатеринбурга или из Минска. Багаж регистрируется в первоначальном пункте вылета и перевозится до конечного пункта назначения без выдачи в Самаре.

Общее время в пути Екатеринбург - Самара - Минск составит менее шести часов. Рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100. 

Теги:
БелоруссияРоссияСамарская областьСвердловская область
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