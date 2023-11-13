Экспорт сельхозпродукции Ставрополья в Китай вырос за год в 1,4 раза

Предприятия направили почти 31 тыс. тонн товаров, сообщил губернатор Владимир Владимиров

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ставропольские сельхозпредприятия экспортировали за 10 месяцев 2023 года почти 31 тыс. тонн товаров в Китай, что в 1,4 раза больше аналогичного показателя 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Экспорт продукции ставропольского агропрома в Китай в этом году вырос в 1,4 раза. Всего с начала года наши предприятия направили в КНР почти 31 тысячу тонн продовольственных товаров", - написал он в Telegram-канале.

По cловам главы Ставропольского края, экспортировались мясо птицы, овощи и бобовые, мука и подсолнечное масло, хлеб и кондитерские изделия, минеральная вода и крепкие напитки.

"Наращиваем экспорт, чтобы выполнить задачи, которые поставил президент России в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". Ставропольские производители обеспечивают потребности российских покупателей и одновременно осваивают новые рынки сбыта. Это помогает привлекать больше средств в российскую экономику, расширять производство и создавать новые рабочие места", - добавил Владимиров.