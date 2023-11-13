Город Санья на Хайнане провел форум морского сотрудничества с участием 30 стран

Участники обсудили вопросы безопасности с учетом повестки развития ООН на период до 2030 года

ХАЙКОУ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Город Санья в южнокитайской провинции Хайнань провел 4-й Форум по сотрудничеству и управлению на море, в котором приняли участие представители порядка 30 стран и регионов. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, мероприятие привлекло внимание более чем 300 авторитетных экспертов, представителей международных организаций и ведомств, курирующих морские дела. Конференция была посвящена глобальному взаимодействию в указанной сфере, координации усилий для противостояния вызовам. Участники обсудили вопросы безопасности с учетом повестки развития ООН на период до 2030 года.

Как заявил на форуме заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, Китай всегда стремился обеспечивать мир и безопасность на море, сохранять чистоту океана и прилагает для этого активные усилия. Он отметил, что соответствующие проблемы нельзя решать путем милитаризации, гегемонии и односторонней политики, нацеленной на удовлетворение исключительно собственных интересов.

По мнению главы Государственного океанографического управления КНР Ван Хуна, который также выступил на конференции, китайские власти намерены согласовывать морские вопросы на основе профильных механизмов и с учетом принципов ООН. Он пообещал, что Китай будет конструктивно урегулировать проблемы, связанные с глубоководной добычей ископаемых и сохранением многообразия животного мира.

Участники коснулись климатических изменений, отметив, что скоординированные международные усилия по проблемам, касающимся океанов, позволят мировому сообществу успешно противостоять крупным вызовам.

Санья - один из ведущих центров глубоководных исследований КНР и освоения океанических ресурсов. Прежде всего речь идет об акватории Южно-Китайского моря, где на шельфе имеются огромные запасы углеводородов. Кроме того, научные учреждения города активно участвуют в проектах, связанных с изучением подводного рельефа и животного мира. В ноябре 2020 года исследовательское судно Tansuo-1 ("Таньсо-1") вернулось в местный порт после завершения важной миссии, в ходе которой пилотируемый батискаф Fendouzhe ("Борец") поставил новый рекорд Китая по погружению на дно Марианской впадины, опустившись на глубину более 10,9 км.