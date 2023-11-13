В Татарстане запустили завод по производству материнских плат

Проект призван обеспечить независимость страны в области IT, сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия предприятия

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Группа компаний ICL запустила на территории особой экономической зоны "Иннополис" (Татарстан) завод по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Мощности производства составляют 300 тыс. материнских плат в год с последующим наращиванием до 1 млн плат.

"Сегодня знаковое событие. На этой площадке появился новый завод, который <...> производит платы. Пока 300 тыс., ожидаем миллион. И, конечно же, этот проект - это обеспечение независимости нашей страны в области IT", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил, что появление нового производства является важным моментом для развития электронной промышленности. "Желаю расти не только в штуках, от 300 тыс. к 1 млн, а потом и к 1,5 млн, но желаю расти еще и по количеству технологических переделов, идти вглубь, расширяя свою технологическую цепочку", - сказал Шпак.

Производство собственных материнских плат позволит выпускать более 200 видов отечественной вычислительной техники. Мощности производства готовых изделий рассчитаны на 1 млн устройств в год, среди них серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты и решения на их основе, уточнили в пресс-службе ICL.

"Новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники, частично замещая импортные поставки", - приводит пресс-служба слова директора Фонда развития промышленности Романа Петруцы.

Пресс-служба ICL сообщила, что площадь завода составляет более 8 тыс. кв. м. Отмечается, что инвестиции в проект составляют 2 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП), 663 млн рублей предоставил ФРП.

ICL входит в число крупнейших IT-компаний России, предоставляет весь спектр IT-услуг, проектов, решений и продуктов.