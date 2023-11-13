13 ноября, 10:21

В Челябинской области начали создавать первое в России производство сульфида натрия

По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павла Рыжего, на реализацию проекта компания "Доминат" получит 49,9 млн рублей по ставке 4% годовых на пять лет при общем объеме инвестиций в 291,7 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "Доминат" в 2024-2025 годах наладит в Челябинской области первое в России импортозамещающее производство сульфида натрия, который необходим горно-обогатительным и металлургическим комбинатам, кожевенной и химической промышленности, лабораториям. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

"Челябинская область по поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера запустила в этом году региональную программу промышленной ипотеки. По ней одобрен первый заем. Компания "Доминат" с помощью программы построит первое в России производство сульфида натрия - в нашем регионе начинает формироваться важнейшая компетенция", - сказал собеседник агентства.

По словам министра, "Доминат" получит 49,9 млн рублей по ставке 4% годовых на пять лет при общем объеме инвестиций в проект в объеме 291,7 млн рублей. Компания построит комплекс общей площадью более 1,27 тыс. кв. м.

В компании "Доминат" пояснили ТАСС, что основными потребителями готовой продукции станут горно-обогатительные комбинаты. "В четвертом квартале 2024 года завершим строительство и обустройство площадки, к лету 2025 году планируем производить не менее 3 тыс. тонн готового продукта в год. В настоящее время товарный сульфид натрия в России не производится", - рассказали в компании.

По данным Минпрома региона, реализация проекта за период пользования займом обеспечит 227 млн рублей налоговых отчислений в бюджет, позволит создать более 20 новых рабочих мест.

ООО "Доминат" - компания, которая специализируется на производстве неорганических химических веществ. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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