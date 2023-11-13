13 ноября, 10:29

Самозанятые Подмосковья получили 200 займов регионального Фонда микрофинансирования

Максимальная сумма займа, предоставляемого фондом, составляет 5 млн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 200 займов Фонда микрофинансирования Московской области получили за три года жители региона, работающие в статусе самозанятых. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Фонд микрофинансирования Подмосковья был создан в 2009 году, и с 2010 года начал выдавать льготные займы для субъектов МСП. В 2021 году займы фонда стали доступны и для самозанятых региона. На сегодняшний день с помощью этого инструмента они смогли привлечь более 80,4 млн рублей для решения своих бизнес-задач", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе уточнили, что всего самозанятым было предоставлено 200 займов.

В министерстве добавили, что максимальная сумма займа, предоставляемого фондом, составляет 5 млн рублей. 

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