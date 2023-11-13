13 ноября, 10:57

В Британии Royal Mail оштрафовали на $6,4 млн за несвоевременную доставку почты

Регулятор Ofcom отметил, что компания доставила вовремя лишь 73,7% почтовых отправлений первого класса и 90,7% отправлений второго класса, что не соответствует регламенту

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Британская почтовая служба Royal Mail оштрафована на 5,6 млн фунтов стерлингов ($6,4 млн) за несвоевременную доставку почты. Об этом сообщил отраслевой регулятор Ofcom.

Согласно его данным, в минувшем финансовом году (завершился в марте) компания доставила вовремя 73,7% почтовых отправлений первого класса и 90,7% отправлений второго класса. По регламенту Royal Mail должна доставлять не менее 93% отправлений первого класса в течение одного рабочего дня и не менее 98,5% отправлений второго класса за три рабочих дня.

"Компания подвела клиентов, штраф должен послужить для нее тревожным сигналом. Ей следует более серьезно относиться к своим обязанностям", - заявил представитель Ofcom. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
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