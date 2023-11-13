13 ноября, 11:15

Ремонтная программа "Россетей" в 2023 году может превысить 91 млрд рублей

Это на 10% больше, чем в предыдущий период, отметил глава компании Андрей Рюмин

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ремонтная программа группы "Россети" в 2023 году может превысить 91 млрд рублей против 86,5 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор компании Андрей Рюмин.

"Ремонтную программу в 2022 году мы тоже увеличили, она составила 86,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем в предыдущий период. В этом году мы также увеличиваем ремонтную программу, у нас она по плану где-то 91 млрд [рублей], но, я думаю, будет даже больше, чем 91 млрд [рублей]", - сказал он.

Кроме того, генеральный директор госхолдинга напомнил, что в уставный капитал компании будут внесены электросетевые компании в Новосибирской области, а также магистральные объекты в Республике Крым и в Красноярском крае. При этом проходит консолидация бесхозных электросетевых объектов.

"Могу сказать, что в 2022-2023 годах выявлено и идет процесс постановки на баланс около 23 тыс. объектов. Это очень большая для нас цифра. Я могу сказать, что за предыдущие пять лет объектов было выявлено меньше, чем за два года (2022 год и часть 2023 года) нам удалось выявить и частично уже поставить на баланс", - отметил Рюмин.

Также в ближайшее время компания закончит первый этап электроснабжения Восточного полигона. "В соответствии с вашими поручениями, которые в прошлом году вы нам дали, мы первый этап электроснабжения Восточного полигона заканчиваем в ближайшее время", - сказал он.

Кроме того, глава компании отметил, что в 2022 году "Россети" исполнили 413 тыс. договоров на подключение новых объектов на 14 ГВт мощностей, за первое полугодие 2023 года - более 200 тыс. договоров. "Что важно, у нас более 95%, даже, наверное, больше, 97% - это льготная категория. То есть мы подключаем население, малый бизнес, средний бизнес, то есть льготные категории", - подчеркнул Рюмин.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие. 

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