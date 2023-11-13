13 ноября, 11:16

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Поколение" пройдет в Москве 18 ноября

Ключевыми темами мероприятия станут инновации и бизнес-технологии в России, финансовые тренды, рынок электронной коммерции и развитие личного бренда

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бизнес-форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Поколение" для молодых предпринимателей, инвесторов и руководителей начнет работу в Москве на площадке Ветошного холла 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"18 ноября 2023 года в Ветошном холле состоится бизнес-форум "Поколение", который объединит молодых предпринимателей, инвесторов, крупных бизнесменов, руководителей корпораций, представителей деловых и некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.

Ключевыми темами мероприятия станут инновации и бизнес-технологии в России, финансовые тренды, рынок электронной коммерции и развитие личного бренда. В форуме примут участие заместитель генерального директора "Газпром-медиа", исполнительный директор телеканала "ТНТ" Тина Канделаки и председатель правления "Тинькофф Банка" Станислав Близнюк, основатель, генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

Организатором мероприятия выступает сообщество молодых предпринимателей "Y Club" при поддержке Фонда Росконгресс и АСИ. Участники форума смогут найти потенциальных бизнес-партнеров, узнать о возможностях для развития новых проектов в России и действующих программах поддержки молодежного предпринимательства. Также у них будет возможность подать заявку на резидентство в бизнес-сообщество в "Y Club".

По словам руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно, форум призван объединить успешных молодых людей, которые уже вносят значительный вклад в развитие бизнес-климата страны и определяют вектор ее развития. В свою очередь, директор Росконгресса Александр Стуглев заявил, что развитие молодежного предпринимательства является стратегическим направлением организации.

"Y Club" - бизнес-сообщество молодых предпринимателей, основанное в начале 2023 года Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив. Резиденты сообщества - успешные предприниматели и топ-менеджеры до 35 лет, средний оборот которых составляет более 150 млн рублей. Участникам сообщества доступны встречи с успешными предпринимателями, топ-менеджерами крупных компаний и представителями госсектора, стратегические сессии с экспертами, посещение ведущих российских предприятий, а также бизнес-миссии в дружественные страны. 

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