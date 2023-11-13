В ОАК заявили о работе над всей линейкой транспортников на замену самолетам "Антонов"

Министерство обороны России поддержало проект, рассказал гендиректор корпорации Юрий Слюсарь

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация работает над заменой всей линейки транспортных самолетов "Антонов". Об этом сообщил журналистам гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow.

"Планы есть. Я бы не хотел их озвучивать. У нас есть проекты на замену антоновских средних транспортных самолетов. С министерством обороны мы нашли понимание. Как основной заказчик они поддержали наш проект. У нас "Ильюшин" - это дивизион транспортной авиации, который будет закрывать это все. Там будет малый, средний, маленький, тяжелый, сверхтяжелый. Все классы транспортных самолетов и военно-транспортных", - сообщил он, отвечая на вопрос об импортозамещении линейки транспортных самолетов "Антонов".

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26, найдено, осталось определиться со сроками.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.