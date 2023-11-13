Мантуров: многие зарубежные заказчики заинтересованы в покупке медицинских "Ансатов"

Среди них представители стран Ближнего Востока и Африки, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Большое количество потенциальных зарубежных заказчиков заинтересованы в покупке медицинских вертолетов "Ансат", в частности из стран Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на международном авиасалоне Dubai Airshow.

"На него большое количество потенциальных заказчиков и мы проводим интенсивно переговоры. И это не только Ближний Восток, это и Африка в том числе, куда мы уже начали этот вертолет поставлять", - рассказал вице-премьер.

По словам Мантурова, на международном авиасалоне в Дубае Россия представила технику, в которой заинтересованы потенциальные потребители.

В мае Россия передала Зимбабве партию из 18 легких многоцелевых вертолетов "Ансат". Их планируется использовать для санитарной авиации. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отмечал, что до 2025 года в Зимбабве поставят 60 вертолетов российского производства.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 г. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.