Ульяновская область намерена поставлять автокомплектующие для Haval

В регионе планируют модернизировать площадку индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Модернизация производственной площадки индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода позволит Ульяновской области стать поставщиком комплектующих для китайского автопроизводителя Haval. Об этом губернатор региона Алексей Русских сообщил в бюджетном послании на заседании заксобрания региона.

"Модернизация позволит расширить номенклатуру производимых автокомплектующих и ориентировать линейку не только на традиционную отечественную, но и стать поставщиком крупнейшего китайского Haval", - сказал он.

Русских уточнил, что речь идет о программе глубокой модернизации площадки индустриального промышленного парка Димитровградского автоагрегатного завода. Она будет выполнена в кооперации с партнерами "Камаз" и "Автоваз".

Ульяновская область совместно с ПАО "Камаз" сотрудничает в области промышленной кооперации, а также в сфере развития Димитровградского индустриального парка "Мастер" и индустриального промышленного парка "ДААЗ". В 2022 году на выставке "Иннопром" губернатор региона подписал план о развитии индустриальной площадки с директором ПАО "Камаз" Сергеем Когогиным.