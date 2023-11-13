13 ноября, 11:37,
обновлено 13 ноября, 11:50

Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" в собственность республики

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Решение принято по предложению правительства РФ и Совета министров Крыма "в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полный пакет акций "Крымэнерго", ранее находившийся в федеральной собственности, будет передан Республике Крым. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что решение принято по предложению правительства РФ и Совета министров Крыма "в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики". Федеральному кабинету министров поручено в течение двух месяцев обеспечить передачу акций в собственность Крыма.

Указ, датированный 13 ноября, вступает в силу со дня подписания. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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