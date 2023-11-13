Еврокомиссия изучает повышение Болгарией тарифа на экспорт газа из РФ

ЕК ранее проинформировала, что решение принималось Софией самостоятельно

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия пока не приступила к расследованию по запросу Будапешта на предмет соответствия нормам ЕС решения Болгарии о введении повышенного тарифа на транзит российского газа, что влияет на конечные цены в Венгрии. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Мы изучаем данный вопрос, несколько служб Еврокомиссии изучают этот болгарский закон и обсуждают его между собой. Когда нам будет что сказать, мы сообщим об этом", - сказал он.

Ранее Еврокомиссия проинформировала, что решение принималось Софией самостоятельно, Брюссель на него никак не повлиял.

3 октября парламент Болгарии ввел дополнительный тариф на транзит трубопроводного газа из РФ через свою территорию в размере около $110 за 1 тысячу куб. м. Речь идет о транзите энергоносителя, поставляемого по "Турецкому потоку", в частности, в Венгрию и Сербию.

Белград и Будапешт осудили действия Софии, подчеркнув, что ЕС не вводил никаких санкций против российского газа, а потому болгарское решение подрывает принцип европейской солидарности и венгерскую и сербскую промышленность.