В ФРГ бизнесмена обвинили в продаже России станков в обход эмбарго

Поставки были осуществлены летом и осенью 2015 года с привлечением сторонних компаний в Швейцарии и Литве, сообщила Генпрокуратура Германии

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения жителю страны в нарушении европейского эмбарго в отношении России. Как говорится в заявлении ведомства, бизнесмен в 2015 году продал в РФ станочное оборудование, которое якобы использовалось для производства снайперских винтовок.

"Поставки были осуществлены летом и осенью 2015 года с привлечением сторонних компаний в Швейцарии и Литве", - утверждается в тексте. Стоимость контракта составила €2 млн.

Бизнесмен был задержан в августе во Франции и экстрадирован в ФРГ.

Европейский запрет на поставки в Россию оружия и оборудования двойного назначения действует с 2014 года.