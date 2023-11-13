13 ноября, 11:51

В Дагестане заявили, что почти 40-50% экономики республики находится в тени

По словам председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, в регионе создали зональные рабочие группы по увеличению доходной части бюджета

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. В Дагестане, где в тени находится почти 40-50% экономики региона, намерены усилить работу по снижению неформальной занятости населения. Соответствующее поручение дал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"По некоторым подсчетам, почти 40-50% экономики республики вне зоны видимости - в тени. По данным Минтруда России, неформальную трудовую деятельность в республике осуществляют свыше 330 тыс. человек. Последствия такой занятости достаточны серьезны. Прежде всего это снижение налоговых поступлений, уровня социальной защищенности, рост коррупции и так далее. Поэтому будем бороться с этим явлениям по всем направлениям", - цитирует премьера пресс-служба правительства региона.

Абдулмуслимов напомнил о ранее созданных зональных рабочих группах по увеличению доходной части бюджета. По его словам, в некоторых муниципальных образованиях план по снижению уровня неформальной занятости практически исполнен.

"Очевидно, что наилучших результатов добиваются там, где более ответственно подходят к делу. Эту работу необходимо продолжить и усилить", - поручил премьер. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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