13 ноября, 12:04

Росбанк рассматривает возможность открытия филиала в Индии

Пока не наблюдается большой спрос на рупии, но вопрос не оставляют без внимания, рассказала председатель правления Росбанка Наталья Воеводина

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Росбанк интенсивно изучает вопрос открытия филиала в Китае. На рупии банк видит меньший спрос и считает открытие филиала в Индии более сложным процессом, однако "не упускает из внимания" и его, сообщила на встрече с журналистами председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.

"Мы изучаем этот вопрос, изучаем его интенсивно. Китай для нас очень понятный шаг, потому что юанизация баланса и юанизация экономики определенная есть, и спрос со стороны клиентов наших тоже будет. С рупиями и Индией как с юрисдикцией, в которой бы мы могли рассмотреть открытие филиала, сложнее. Мы не видим спроса большого, по крайней мере у нас. В рупиях единичные платежи делаются. Но вопрос изучаем, не упускаем его из внимания", - сказала она.

По словам главы Росбанка, в кредитной организации в третьем квартале этого года отмечают тренд на увеличение в портфеле корпоративных клиентов юаней. Доля юаня в корпоративном портфеле банка составила 17%. "Корпоративный портфель в юанях вырос в третьем квартале в полтора раза. Портфель на 1 ноября 2023 года составил 7,2 млрд юаней", - добавила Воеводина.

Глава правления также отметила, что Росбанк планирует повышать ставки по юаневым депозитам для физическим лиц, чтобы сбалансировать баланс по валютам и ответить на этот спрос. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
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