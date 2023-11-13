13 ноября, 12:20

РФ в текущем сельхозгоду может экспортировать порядка 68 млн тонн зерна

Как сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, с 1 июля по 10 ноября экспорт зерна составил 28,2 млн тонн

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Потенциал по экспорту российского зерна в текущем сельхозгоду (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) составляет 68 млн тонн. Об этом сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции.

"Давайте пройдемся по экспорту. Потенциал, который я озвучивал - это 65 млн тонн на нынешний сезон. Это минимальный потенциал. Реальный он больше, поскольку мы увеличиваем прогноз по валовому сбору. Когда я озвучивал экспортный потенциал в 65 млн тонн прогноз был на 140 млн тонн. Сейчас прогноз на 145 млн тонн, соответственно экспортный потенциал может быть не на все 5 млн тонн, но как минимум на 3 млн тонн побольше", - сказал Злочевский.

Говоря о текущем состоянии экспорта он отметил, что с 1 июля по 10 ноября экспорт зерна составил 28,2 млн тонн. Это 23,8 млн тонн пшеницы, 3,2 млн тонн ячменя, 1,2 млн тонн кукурузы.

"Звучало, что у нас как-то поменялась картина покупателей. Это не так. <...> Период с 1 июля по 10 ноября - как был Египет в лидерах так и остался, как была Турция на втором месте, так и осталась, на третье место вышла Бангладеш, на четвертом - Алжир, а вот Саудовская Аравия, которая в прошлом сезоне была на третьем месте, сместилась чуть подальше и опустилась даже ниже Израиля. То есть у нас после Бангладеш и Алжира идет Израиль, а потом Саудовская Аравия", - рассказал Злочевский.

При этом, по его словам, снизилось количество компаний-экспортеров - с 1 июля по 10 ноября в прошлом сезоне их было 184, в текущем - 131.

В октябре министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства сообщил, что Россия в текущем сельхозсезоне (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) готова экспортировать до 65 млн тонн зерна. 

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