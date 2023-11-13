13 ноября, 12:02
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК сообщила, что Россия в сентябре сохранила добычу нефти на уровне 9,5 млн б/с

При этом добыча жидких углеводородов в сентябре выросла на 85 тыс. б/с

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам сентября 2023 года осталась на уровне августа-июля и составила 9,5 млн баррелей в сутки (б/с), следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

При этом добыча жидких углеводородов в сентябре выросла на 85 тыс. б/с, составив в среднем 10,8 млн б/с.

Также ОПЕК вновь повысила на 80 тыс. б/с прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2023 год - теперь организация ждет снижения добычи в стране на 0,4 млн б/с, до 10,6 млн б/с. Прогноз по добыче на 2024 год повышен на 100 тыс. б/с, до 10,6 млн б/с (на уровне 2023 года). При этом ОПЕК отмечает, что прогноз учитывает все объявленные РФ сокращения в рамках ОПЕК+ до конца 2023 года. Организация отмечает, что в РФ будет запущено несколько месторождений нефти, однако на зрелых месторождениях ОПЕК ожидает снижения производства.

В ноябре вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. б/с.

Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после прошедшей 4 июня в Вене встречи ОПЕК+ решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

Параллельно Россия приняла решение о сокращении поставок нефти на мировые рынке в августе еще на 500 тыс. б/ с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Затем эта мера была продлена до конца 2023 года. При этом Россия ежемесячно пересматривает объемы добровольного сокращения добычи нефти в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от ситуации на мировом рынке. 

Теги:
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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