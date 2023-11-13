Чистая прибыль ДОМ.РФ выросла за девять месяцев до 36,7 млрд рублей

Этот показатель на 22% выше, чем за весь 2022 год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль института развития ДОМ.РФ по итогам января-сентября составила 36,7 млрд рублей, что на 22% выше, чем за весь 2022 год. Об этом говорится в сообщении компании по результатам обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"При стабильном фокусе на улучшение качества жизни людей и привлечение инвестиций в развитие регионов ДОМ.РФ демонстрирует традиционно высокий уровень рентабельности, а чистая прибыль компании за девять месяцев 2023 года превысила показатель за весь 2022 год и составила 36,7 млрд рублей", - цитируют в сообщении генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Объем собственных средств составил 322 млрд рублей, их рентабельность - 18,2%. По итогам I полугодия 2023 года рентабельности собственных средств была выше - 19,1%. Размер чистой процентной маржи достиг 2,4% после 2,2% за шесть месяцев 2023 года.