13 ноября, 12:25
Палестино-израильский конфликт

Bloomberg: поставки газа из Израиля в Египет выросли на 60% в ноябре

По данным агентства, поставки выросли с примерно 7 млн куб. м в начале ноября до 9,9 - 11,3 млн куб. м позднее

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Поставки природного газа из Израиля в Египет увеличились на 60% в ноябре на фоне уменьшения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на египетского чиновника.

По его данным, поставки выросли с примерно 250 млн куб. футов в день (около 7 млн куб. м) в начале ноября до 350-400 млн куб. футов (до 9,9 - 11,3 млн куб. м) позднее. Несмотря на наблюдаемую тенденцию, объем поставок все равно почти в два раза меньше, чем до нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре, пишет Bloomberg.

Агентство связывает рост поставок газа с тем, что в регионе уменьшилась напряженность из-за конфликта, а также с тем, что американский нефтегазовый гигант Chevron возобновил работу на месторождении Тамар в Израиле и начал поставки клиентам в регионе. Компания решила прекратить работу на ключевом месторождении в октябре из соображений безопасности на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

По данным Bloomberg, Египет покрывает собственные нужды за счет поставок газа из Израиля, а излишки экспортирует в виде сжиженного природного газа (СПГ) - в основном в Европу. В 2022 году Египет поставил Европе 80% своего СПГ, уточняется в публикации. Аналитики агентства прогнозируют, что экспорт СПГ из Египта зимой может быть на 40% ниже, чем считалось ранее. 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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