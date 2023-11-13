13 ноября, 12:35,
обновлено 13 ноября, 12:56

В Ульяновской области приняли бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,5 млрд рублей

Губернатор региона Алексей Русских отметил, что доходная часть бюджета по прогнозу вырастет на 8,8 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Заксобрание Ульяновской области 13 ноября приняло в первом чтении бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как сообщил в бюджетном послании на заседании областного парламента губернатор региона Алексей Русских, дефицит на 2024 год составит почти 1,5 млрд рублей.

"Дефицит областного бюджета на 2024 год - 1 млрд 485 млн рублей. Без инфраструктурного бюджетного кредита дефицит бюджета составляет всего 157 млн рублей", - сказал он.

Губернатор пояснил, что доходы областного бюджета на 2024 год определены в общей сумме 86 млрд 643 млн 200 тыс. рублей. "Из них налоговые и неналоговые доходы - 69 млрд 211 млн 700 тыс. рублей, безвозмездные поступления из федерального центра - 17 млрд 431 млн 500 тыс. рублей", - уточнил он.

Расходы на 2024 год предусмотрены в размере 88 млрд 127 млн 900 тыс. рублей. "Бюджет сбалансирован, и мы впервые планово предусматриваем сокращение долговой нагрузки, то есть сокращение величины соотношения заимствований и собственных доходов региональной казны. Это поворотный и очень знаковый момент в бюджетной политике", - подчеркнул губернатор.

По данным Русских, доходная часть бюджета по прогнозу вырастет на 8,8 млрд рублей, или на 14,5%. Губернатор добавил, что средства на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме в сумме 29,2 млрд рублей. По его словам, это почти половина собственных доходов областной казны. Русских добавил, что в документе предусмотрено 1,5 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. В среднем рост составит 11,2%.

Почти 10 млрд рублей, согласно проекту бюджета, будет направлено на меры социальной поддержки жителей Ульяновской области с учетом индексации с 1 февраля 2024 года на 4%. Полностью предусмотрены средства на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения - на 2024 год 6,3 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей предполагается направить на льготное лекарственное обеспечение более 60 тыс. человек, относящихся к льготным категориям. В дальнейшем эта сумма будет увеличена. "Проект бюджета в полном объеме предусматривает средства на обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, необходимыми системами непрерывного мониторинга глюкозы", - уточнил губернатор.

Доходная часть региональной казны в 2023 году на момент принятия во втором чтении составила 81,4 млрд рублей, в том числе финансовая помощь из федерального центра - 20,9 млрд рублей. Расходы бюджета - 88,3 млрд рублей. 

Теги:
РоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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