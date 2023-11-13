ФНС составила список нарушителей обязательств по автообмену страновыми отчетами

В ведомстве ранее сообщали о существовании сложности в части получения налоговой информации у некоторых недружественных юрисдикций

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России подготовила перечень из 22 государств (территорий), допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами. Проект приказа ФНС об утверждении перечня опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю: Утвердить Перечень государств (территорий), допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

Согласно приложению к приказу, в список вошли Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.

Ранее заместитель руководителя ФНС России Юлия Шепелева сообщила о том, что существуют сложности в части получения налоговой информации у ряда недружественных юрисдикций. К их числу она отнесла США, Швейцарию, Германию, Великобританию, Латвию, чьи правительства официально объявили, что не будут предоставлять России налоговую информацию. Шепелева отметила, что ряд недружественных стран продолжает взаимодействие с Россией в этой сфере, однако отказалась называть их, чтобы у "партнеров не было проблем".