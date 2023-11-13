РЗС не поддержал предложение о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что эта инициатива может негативно повлиять на внутренний рынок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский зерновой союз (РЗС) не поддержал предложение Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы, так как это может негативно повлиять на внутренний рынок. Такое мнение высказал на пресс-конференции президент союза Аркадий Злочевский.

"Оговаривая отдельно эту тему - это ошибка. Очевидная ошибка запрещать ее вывоз. Для внутреннего рынка и производителей это просто невыгодно", - сказал Злочевский.

Он отметил, что отгрузки твердой пшеницы из России с июля по 10 ноября прошедшего сельхозгода (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) составили 52 тыс. тонн, в текущем - 657 тыс. тонн.

"Есть куда поставить и вот эти вот серьезные объемы поставок - они же достаточно показательные. Рост показательный. Это может служить драйвером для развития посевов пшеницы для наращивания производства. Мы убьем этот драйвер с введением запрета на вывоз, потому что внутренний рынок сожмется и в ценах. У нас очень мало покупателей твердой пшеницы на рынке", - добавил он.

Минсельхоз России в начале ноября 2023 года предложил установить временный запрет на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.