13 ноября, 12:55

Медведев заявил о необходимости активизации использования технологий РФ в экономике

По словам зампреда Совета безопасности России, "движение в этом направлении видно, но оно еще недостаточно быстрое"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым активизировать внедрение отечественных технологий в производство.

"Сегодня реальный сектор экономики использует почти 170 тыс. технологий отечественной разработки", - сообщил он на заседании президиума Совета по науке и образованию.

Медведев уточнил, что "количественные показатели довольно условные". "Вопрос не в сотнях тысяч, а в том, что это за технологические решения", поскольку "они могут быть революционные, а могут быть косметические", пояснил заместитель председателя Совбеза.

"Тем не менее результаты есть, движение в этом направлении видно, но оно еще недостаточно быстрое", - сказал Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация