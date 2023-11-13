Медведев заявил о необходимости активизации использования технологий РФ в экономике

По словам зампреда Совета безопасности России, "движение в этом направлении видно, но оно еще недостаточно быстрое"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым активизировать внедрение отечественных технологий в производство.

"Сегодня реальный сектор экономики использует почти 170 тыс. технологий отечественной разработки", - сообщил он на заседании президиума Совета по науке и образованию.

Медведев уточнил, что "количественные показатели довольно условные". "Вопрос не в сотнях тысяч, а в том, что это за технологические решения", поскольку "они могут быть революционные, а могут быть косметические", пояснил заместитель председателя Совбеза.

"Тем не менее результаты есть, движение в этом направлении видно, но оно еще недостаточно быстрое", - сказал Медведев.