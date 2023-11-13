В Заполярье планируют увеличить до 50 млн рублей финансирование конкурса для МСП

Губернатор Андрей Чибис отметил, что в 2023 году на 25 грантов направили 40 млн рублей для реализации проектов в различных направлениях

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области в 2024 году увеличат до 50 млн рублей поддержку малых и средних предпринимателей (МСП) - участников конкурса "Губернаторский старт", который является одним из самых востребованных грантовых конкурсов в Заполярье. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

"Ранее мы увеличили до 2 млн рублей сумму поддержки для реализации проектов в закрытых военных гарнизонах - ЗАТО. И в следующем году увеличим финансирование конкурса "Губернаторский старт" до 50 млн рублей, чтобы поддержать еще больше наших малых предпринимателей", - сказал Чибис.

Он добавил, что в 2023 году конкурс прошел в два этапа. Всего на 25 грантов было направлено 40 млн рублей для реализации проектов в различных направлениях: товары, услуги, общепит, спорт, туризм, производство.

"Губернаторский старт" как мера поддержки в Мурманской области работает в рамках регионального плана "На Севере - жить" с 2020 года, на сегодняшний день признаны победителями 130 заявителей, а общий объем поддержки составил 140 млн рублей. Конкурсанты из приоритетных групп могут получить поддержку до 2 млн рублей - это проекты, реализуемые на приграничных, удаленных территориях, в ЗАТО, моногородах, на гектаре Арктики, реализуемые бывшими участниками СВО и членами их семей. Остальные проекты могут получить до 1 млн рублей, самозанятые - до 500 тыс. рублей.