13 ноября, 13:14

Снос норковых ферм обойдется властям Дании в $530 млн

В настоящее время демонтируют 10 звероферм

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Снос и утилизация ферм по разведению норок в Дании, закрытых из-за риска заражения коронавирусом, обойдется властям в 3,7 млрд крон ($530 млн). Об этом говорится в совместном заявлении министра транспорта Томаса Даниэльсена и министра продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Якоба Енсена.

Согласно заявлению, которое привело агентство Ritzau, первые 10 звероферм сносят сейчас, через три года после принятия решения об уничтожении норок для предотвращения возможной мутации коронавируса у животных. Большинство хозяйств расположено в западной и северной части полуострова Ютландия.

"Справедливо, что заводчики норки и их семьи теперь могут рассчитывать на достойное завершение недостойного процесса, который имел огромные человеческие последствия для пострадавших семей", - говорится в заявлении министров.

Ранее Датское строительное управление назвало снос этих ферм "крупнейшей задачей в датской истории в последнее время". На данный момент 220 заводчиков подали соответствующие заявки. Ожидается, что их будет еще больше: ранее власти получили 1 227 заявлений о компенсации.

Правительство Дании 4 ноября 2020 года постановило уничтожить на зверофермах всех норок (до 17 млн) из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Стоимость забоя животных превысила сумму в размере 600 млн датских крон ($90,6 млн). В январе 2021 года было решено, что заводчики норок получат компенсацию в размере $2,5 млрд.

Дания являлась мировым лидером в области разведения норок. Они занимали третье место в датском животноводстве и ежегодно приносили около €500 млн дохода, или около 0,7% общего объема национального экспорта и 3,8% сельскохозяйственного экспорта. В августе прошлого года председатель ассоциации производителей норок Таге Педерсен заявил, что возобновят работу не более трети заводчиков. 

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Дания
© Информационное агентство ТАСС
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