13 ноября, 13:17,
обновлено 13 ноября, 13:31

Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале выросла до 45,7%

На 1 июля 2023 года она составляла 44,5%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале 2023 года выросла до 45,7%, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

На 1 июля 2023 года эта доля составляла 44,5%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, которые принадлежат нерезидентам, по номинальной стоимости в III квартале 2023 года снизился на $1,103 млрд - до $14,98 млрд.

По итогам III квартала 2022 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 47,5%, а общий объем еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, достигал $16,943 млрд. 

Теги:
Россия
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