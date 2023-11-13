Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале выросла до 45,7%

На 1 июля 2023 года она составляла 44,5%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале 2023 года выросла до 45,7%, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

На 1 июля 2023 года эта доля составляла 44,5%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, которые принадлежат нерезидентам, по номинальной стоимости в III квартале 2023 года снизился на $1,103 млрд - до $14,98 млрд.

По итогам III квартала 2022 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 47,5%, а общий объем еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, достигал $16,943 млрд.