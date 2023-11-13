13 ноября, 13:19

РЖД хотят внедрить роботов-носильщиков для перемещения багажа пассажиров на вокзалах

Пользователи должны установить на свой смартфон необходимое для управления роботом и оплаты услуги программное обеспечение

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует внедрить на вокзалах услуги роботов-носильщиков, которые будут перемещать ручную кладь пассажиров. Об этом говорится в материалах, размещенных на официальном сайте компании.

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"В рамках проводимой системной работы Дирекцией железнодорожных вокзалов по улучшению качества обслуживания пассажиров на вокзальных комплексах и поиску решений, позволяющих оптимизировать бизнес-процесс предоставления услуги по перемещению ручной клади пассажиров рассматривается возможность применения робота-носильщика, который может следовать за пользователем, ориентируясь на идущего перед ним человека с помощью датчиков и компьютерного зрения", - отмечается в материалах.

Дополнительно пользователи должны установить на свой смартфон необходимое для управления роботом и оплаты услуги программное обеспечение.

Использование новой технологии позволит ускорить предоставление услуги перемещения багажа, а также уменьшить ее стоимость. Согласно информации на сайте, предполагается внедрить 50 таких роботов-помощников на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций ж/д вокзалов.

Заявки на запрос РЖД заявки будут приниматься до 25 декабря. 

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Россия
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