FT: расходы на оборудование СПГ в 2022-2023 годы достигнут $9 млрд

По данным газеты, этот показатель более чем втрое превышает траты в предыдущие два года

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Производство сжиженного природного газа (СПГ) быстро набирает обороты, и, как ожидается, расходы на оборудование в этой сфере в 2022-2023 годы составят почти $9 млрд, что более чем втрое превышает траты в предыдущие два года. Об этом заявил глава транснациональной нефтесервисной компании Baker Hughes Лоренцо Симонелли в интервью газете Financial Times (FT).

К концу 10-летия, согласно его прогнозу, глобальные установленные мощности должны вырасти до 800 млн тонн в год с примерно 410 млн тонн в настоящее время. У Baker Hughes имеется портфель контрактов на СПГ, рассчитанный до 2050 года.

По мнению Симонелли, у российского трубопроводного газа мало шансов вновь стать конкурентом СПГ в краткосрочной перспективе, даже если конфликт на Украине завершится. Геополитические риски находятся на самом высоком уровне за последние полвека, способствуя буму сжиженного природного газа, полагает он.

Как сообщалось ранее, санкции, введенные США против российского проекта "Арктик СПГ - 2", свидетельствуют о стремлении американского правительства помешать России стать крупным экспортером СПГ. По оценке FT, этими санкциями США "впервые напрямую нацелились на возможность России экспортировать СПГ", что может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках.