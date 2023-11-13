Набсовет "Молдовагаза" не согласовал отчет аудита долга за газ перед "Газпромом"

Выводы из него не могут влиять на размер и обоснованность задолженности, которая подтверждается в регулярно подписываемых компаниями документах и в соответствующих решениях международного арбитража

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Отчет аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, опубликованный Минэнерго Молдавии, не удовлетворяет требованиям независимости аудита и не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа аудита задолженности, заявили в "Газпроме". В связи с этим наблюдательный совет "Молдовагаза" не согласовал этот отчет.

"По результатам заседания, которое состоялось 2 ноября 2023 года, наблюдательный совет АО "Молдовагаз" не согласовал опубликованный Министерством энергетики Республики Молдова 6 сентября 2023 года отчет аудита исторической задолженности АО "Молдовагаз" перед компаниями группы "Газпром" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра", - сказано в сообщении. Выводы из документа не могут влиять на размер и обоснованность задолженности, которая подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и в соответствующих решениях международного арбитража.

Так, этот отчет "не является отчетом по результатам финансового аудита в соответствии с международными стандартами аудита, что отдельно оговорено в тексте отчета его исполнителями". Кроме того, он не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с "Газпромом", отметили в российском холдинге. "Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения", - подчеркнули в "Газпроме".