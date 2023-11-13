13 ноября, 13:33

Главой совета директоров TCS Group станет Алексей Малиновский

Предыдущий председатель Константинос Экономидес в начале ноября покинул должность по собственному желанию

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет директоров TCS Group возглавит Алексей Малиновский, который является независимым неисполнительным директором в совете, говорится в материалах группы.

"Совет директоров назначил Алексея Малиновского, который в настоящее время является независимым неисполнительным директором, в качестве председателя совета директоров с момента закрытия рабочего дня сегодня", - говорится в сообщении.

Малиновский сменит Константиноса Экономидеса, который покинул должность по собственному желанию 7 ноября 2023 года. Экономидес проработал в TCS Group 15 лет.

Ранее Малиновский возглавлял Mastercard в России. В совет директоров группы "Тинькофф" он вошел в июле 2023 года. 

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Россия
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