13 ноября, 13:41,
обновлено 13 ноября, 13:46

Медведев назвал важнейшей задачей укрепление технологического суверенитета РФ

"Сколково" содействует этому, заявил зампред Совбеза России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Укрепление технологического суверенитета очень важно в нынешних условиях, "Сколково" содействует этому, заявил зампред Совбеза России, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"Одна из важнейших задач, которая стоит перед государством - задача укрепления его технологического суверенитета", - подчеркнул Медведев на заседании попечительского совета.

По его словам, фонд "Сколково" активно ведет такую работу. "Это касается и участия в программе научного приборостроения, химической промышленности, дизайн-центров микроэлектроники и ряда других направлений", - перечислил политик.

На заседании он предложил обсудить, как идет развитие инновационного центра и какие дополнительные меры поддержки необходимы. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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