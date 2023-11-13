13 ноября, 13:41,
обновлено 13 ноября, 14:18

"Русагро" продолжает заниматься проектом по перерегистрации

Компания находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующий орган Кипра

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Русагро" продолжает заниматься проектом по перерегистрации, находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующий орган Кипра. Об этом сообщил финансовый директор ООО "Группа компаний "Русагро" Александр Тарасов.

"Мы продолжаем заниматься редомиляционным проектом, мы находимся в процессе подготовки подачи документов в регулирующий орган Кипра. Для того, чтобы запустилась редомициляция", - сказал Тарасов в ходе телефонной конференции.

Головная структура группы "Русагро" зарегистрирована на Кипре. В ноябре 2022 года финансовый директор группы говорил, что компания изучает возможности перерегистрации бизнеса в другой юрисдикции.

О компании

Группа компаний "Русагро" - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы - 668 тыс. га. Депозитарные расписки компании торгуются на Лондонской, Астанинской и Московской биржах. Основные активы группы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира. 

Теги:
КипрРоссия
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