13 ноября, 13:52

В Свердловской области одобрили строительство блока №5 Белоярской АЭС

Как отмечается в сообщении пресс-службы, общественные обсуждения являются обязательными при проведении государственной экологической экспертизы будущего объекта атомной энергетики

ТАСС, 13 ноября. Участники общественных слушаний в городе Заречном Свердловской области поддержали строительство энергоблока №5 Белоярской АЭС с самым мощным быстрым реактором БН-1200, сообщает пресс-служба атомной станции.

Участники слушаний обсудили материалы обоснования лицензии на размещение энергоблока №5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Все материалы ранее были размещены в открытом доступе для ознакомления общественности. Как отмечается в сообщении пресс-службы, общественные обсуждения, согласно федеральному законодательству, являются обязательными при проведении государственной экологической экспертизы будущего объекта атомной энергетики. Их главная цель - дать общественности полную информацию о деятельности объекта, его влиянии на окружающую среду.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова расположена в 3 км от города Заречного и в 45 км от областного центра - Екатеринбурга. Станция введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в 1981 года и 1989 года соответственно в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Запланировано расширение Белоярской АЭС энергоблоком №5 с быстрым реактором мощностью 1200 МВт - головным коммерческим энергоблоком для серийного строительства. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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