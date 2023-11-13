В Белоруссии годовая инфляция в октябре ускорилась до 3,7%

Цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 4,3%, а тарифы на услуги - на 7,9%, передает Белстат

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в Белоруссии в октябре ускорилась до 3,7%, по итогам сентября она составляла 2%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет (Белстат).

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года составил 100,6%, с октябрем 2022 года - 103,7%" - говорится в сообщении.

В октябре цены на продовольственные товары выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем, на непродовольственные - на 0,4%, а на услуги снизились на 0,1%. Цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 4,3%, на непродовольственные товары снизились на 0,3%, а тарифы на услуги увеличились на 7,9%.

Эксперты Евразийского банка развития ранее отмечали, что рост заработной платы в Белоруссии станет одной из причин возможного ускорения инфляции в стране в IV квартале 2023 года. Власти заявили о планах по поддержанию инфляции по итогам 2023 года на уровне не более 7-8%.