Сийярто заявил, что ЕК представит 12-й пакет санкций против РФ на этой неделе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что считает неоправданными эти ограничения "без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов"

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия представит странам Евросоюза на нынешней неделе проект 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"На заседании Совета по иностранным делам мы получили информацию о том, что предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против России будет представлено государствам-членам на этой неделе", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что считает неоправданным введение 12-го пакета санкций "без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов". Он считает, что ограничительные меры не достигли той цели, которая была заявлена ЕС, а лишь нанесли ущерб европейской экономике, поскольку "российская экономика не была поставлена на колени, а мир на Украине не приблизился".