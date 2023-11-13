Чистая прибыль "Новикомбанка" по РСБУ за девять месяцев достигла 13,8 млрд рублей

Согласно отчетности, активы банка по состоянию на 1 октября 2023 года составили 823,8 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новикомбанка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - сентябрь 2023 года составила 13,8 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

"Чистая прибыль за отчетный период составила 13,8 млрд рублей. Высокие результаты банка обусловлены сбалансированным бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала", - следует из сообщения банка.

Согласно отчетности, активы банка по состоянию на 1 октября 2023 года достигли 823,8 млрд рублей. Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах клиентов за девять месяцев вырос до 737 млрд рублей. Капитал кредитной организации за отчетный период превысил 90 млрд рублей.

"Новикомбанк" выполняет требования Банка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности. Высокий уровень капитализации банка позволяет создавать ресурсное обеспечение для развития и роста своих клиентов - как отраслевых лидеров, так и компаний малого и среднего бизнеса", - указано в сообщении банка.

Отмечается, что за отчетный период объем розничного кредитного портфеля банка увеличился до 22,68 млрд рублей. Основным драйвером роста, по данным банка, стало ипотечное кредитование.

"Новикомбанк" продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Системный подход к принятию решений и грамотный риск-менеджмент позволили организации успешно адаптироваться к текущей экономической ситуации, демонстрировать стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности, предоставляя клиентам наиболее выгодные условия кредитования", - отметила председатель правления "Новикомбанка" Елена Георгиева.

По словам Георгиевой, эффективное использование имеющихся ресурсов, планомерное улучшение финансовых показателей деятельности, хорошее качество активов позволяет "Новикомбанку" оставаться одним из стабильных и надежных российских банков и сохранять лидирующие позиции среди крупнейших кредитных организаций.