13 ноября, 14:27

Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ за девять месяцев составила 85,8 млрд рублей

Чистая прибыль в третьем квартале составила 33,6 млрд рублей, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 года достигла 85,8 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль в третьем квартале составила 33,6 млрд рублей, что на 33% больше значения второго квартала, в том числе за счет роста чистых процентных и чистых комиссионных доходов.

Данные за девять месяцев 2022 года не раскрывались.

Также в сообщении отмечается, что активы Альфа-банка за девять месяцев выросли на 34%, в том числе за счет роста кредитного портфеля по всем ключевых продуктам. Портфель розничных кредитов увеличился на 25% благодаря фокусу на обеспеченное кредитование и кредиты наличными. Объем корпоративных кредитов за этот период увеличился на 38%, в том числе благодаря развитию кредитования МСБ. Депозитный портфель банка также показывает рост более чем на 37% с начала года.

"С начала года мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн, до 29,6 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса вырос на 14% и составил 1,5 млн клиентов", - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского. 

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