МАГАТЭ заявило об опережении РФ всех стран по количеству возводимых энергоблоков АЭС

Согласно данным агентства, в мире возводятся 58 энергоблоков, из которых 23 строит Россия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия опережает все страны мира по количеству возводимых в настоящее время энергоблоков атомных электростанций. Такая информация содержится в базе данных Power Reactor Information System (PRIS) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно данным PRIS, в настоящее время в мире возводятся 58 энергоблоков АЭС, из них 23 энергоблока строит Россия.

"Действительно, сегодня Росатом лидирует в возведении энергетических ядерных блоков за пределами страны. Интересно, что сегодня прямые конкуренты нашей госкорпорации, опять же, по данным PRIS, - это три китайские компании - CNNC, CSPI и CGN. Они строят сегодня 22 энергоблока, но тут стоит отметить, что их возводят прежде всего внутри КНР, к тому же 5 из них китайские партнеры строят вместе с нами. Если же говорить про американцев и европейцев, то от лидеров они прилично отстают", - прокомментировал ТАСС данные МАГАТЭ директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

Согласно данным МАГАТЭ, всего на сегодня в мире в работе 412 энергоблоков АЭС в разных странах, их общая мощность составляет примерно 370,2 ГВт.