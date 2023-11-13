13 ноября, 14:35

МАГАТЭ заявило об опережении РФ всех стран по количеству возводимых энергоблоков АЭС

Согласно данным агентства, в мире возводятся 58 энергоблоков, из которых 23 строит Россия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия опережает все страны мира по количеству возводимых в настоящее время энергоблоков атомных электростанций. Такая информация содержится в базе данных Power Reactor Information System (PRIS) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно данным PRIS, в настоящее время в мире возводятся 58 энергоблоков АЭС, из них 23 энергоблока строит Россия.

"Действительно, сегодня Росатом лидирует в возведении энергетических ядерных блоков за пределами страны. Интересно, что сегодня прямые конкуренты нашей госкорпорации, опять же, по данным PRIS, - это три китайские компании - CNNC, CSPI и CGN. Они строят сегодня 22 энергоблока, но тут стоит отметить, что их возводят прежде всего внутри КНР, к тому же 5 из них китайские партнеры строят вместе с нами. Если же говорить про американцев и европейцев, то от лидеров они прилично отстают", - прокомментировал ТАСС данные МАГАТЭ директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

Согласно данным МАГАТЭ, всего на сегодня в мире в работе 412 энергоблоков АЭС в разных странах, их общая мощность составляет примерно 370,2 ГВт. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация