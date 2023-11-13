Молдавия увеличила потребление газа в октябре на 27%

Его объем составил 37,7 млн куб. м

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Молдавия (без учета Приднестровья) в октябре увеличила потребление газа на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила пресс-служба газораспределительной компании "Молдовагаз".

"Объем потребления природного газа в октябре текущего года составил 37,7 млн куб. м, что на 27,4% выше показателей того же периода 2022 года", - говорится в сообщении. По сравнению с сентябрем 2023 года потребление выросло на 43,3%.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации с декабря 2022 года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков. Однако российский газ в Приднестровье используется также для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия.