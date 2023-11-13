Кубань и Белоруссия впервые договорились о сотрудничестве по привлечению инвестиций

В пресс-службе администрации отметили, что в ближайшее время появится удобное мобильное приложение для инвесторов

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края подписало первое соглашение о международном сотрудничестве в рамках развития предпринимательства с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь, договоренность достигнута на Форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Это первое соглашение нашего Агентства по привлечению инвестиций с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь. Это еще один важный шаг для привлечения инвестиций в наш регион. За первый год работы агентству удалось взять на сопровождение 170 проектов и заключить 46 протоколов о намерениях", - сообщает пресс-служба со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Анастасию Шишмареву.

Уточняется, что общий объем инвестиционных проектов в регионе за первый год работы агентства составил более 300 млрд рублей. Наибольший объем инвестиций был направлен на сферу промышленности, туристическую отрасль, АПК, потребсферу, ТЭК и спорт. Благодаря реализации данных проектов в регионе появятся дополнительные 23 тыс. рабочих мест.

В 2023 году Краснодарский край вошел в топ-5 самых инвестиционно привлекательных регионов России, согласно исследованию рейтингового агентства "Эксперт РА". Одновременно в крае реализуются более 500 крупных проектов на 2,8 трлн рублей. В пресс-службе отметили, что в ближайшее время появится мобильное приложение для инвесторов. Оно завершит процесс цифровизации деятельности агентства и позволит выйти на новый качественный уровень клиентоцентричности.

Форум стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге собрал международных экспертов, представителей бизнеса и политики. Событие объединило более 7 тыс. делегатов, включая 2 тыс. иностранных представителей из более чем 200 городов мира.